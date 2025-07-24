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СМИ сообщили о госпитализации князя Александра Трубецкого в Москве

SHOT: у князя Трубецкого случилось осложнение после пневмонии
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В одну из московских клиник госпитализировали князя Александра Трубецкого — прямого потомка известных дворянских родов Трубецких и Голицыных. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, 78-летнего мужчину экстренно доставили в реанимацию с осложнениями на фоне ранее перенесенной пневмонии. Позднее состояние пациента удалось стабилизировать.

Александр Александрович родился в Париже в 1947 году. Он активно участвует в деятельности общественных организаций, а также имеет звание почетного профессора Московского государственного университета.

До этого сестру певицы Жанны Фриске вновь госпитализировали после операции из-за абсцесса. Блогер Наталья Фриске сообщила подписчикам в соцсетях, что воспаление не проходит, поэтому ее перевели в другую больницу, чтобы выяснить причину.

У знаменитости воспалились несколько лимфоузлов, а один загноился. Фриске несколько дней терпела боль, надеясь, что оттек сам спадет, но потом приехала к больницу, где ее прооперировали.

Ранее египетского рапириста госпитализировали после укола россиянина на ЧМ.

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