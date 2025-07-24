В России известный художник умер за день до своей выставки

Заслуженный художник России, известный акварелист Александр Шапошников умер за день до открытия своей выставки. Об этом сообщает издание «Ast-news.ru — Астраханские новости».

Смерть наступила в результате тяжелой болезни. Шапошникову было 83 гола.

Выставка «По ступинским местам», которая должна открыться в Астрахани, составлена из произведений Шапошникова и его друга и наставника Виктора Ступина.

Александр Шапошников принимал участие более чем 100 выставках. Он дважды становился лауреатом премии в области изобразительного искусства имени Бориса Кустодиева, был награжден золотой медалью Союза художников России, медалью ВДНХ за участие во Всесоюзной выставке «Славься Отечество» и другими наградами.

Работы художника хранятся в музейных собраниях России и Казахстана, а также в частных собраниях.

Ранее умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Кирилл Датешидзе.