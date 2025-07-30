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Воздушное пространство Лондона временно закрыли

Воздушное пространство Лондона временно закрыли из-за технического сбоя
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Depositphotos

Воздушное пространство Лондона временно закрыли из-за технического сбоя. Об этом сообщила газета TheTelegraph со ссылкой на Общеевропейское агентство по управлению воздушным движением.

Там заявили, что зона воздушного контроля в столице Великобритании «временно недоступна из-за технических проблем».

Представитель компании по управлению воздушным движением Nats, отвечающей за воздушное небо страны подтвердил данную информацию. По его словам, пока не известно, когда проблемы будут устранены.

30 июля американская авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила вылеты на Гавайи в связи с угрозой цунами после землетрясения в Камчатском крае.

При этом в Росавиации заявили, что произошедшее на Камчатке землетрясение не повлияло на работу воздушного транспорта в регионе — все запланированные рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

Ранее пассажир из Судана жил в аэропорту Стамбула 41 день из-за невозможности улететь.

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