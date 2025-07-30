Авиакомпании в США отменили рейсы на Гавайи из-за Камчатки

Авиакомпании в США отменили рейсы на Гавайи из-за землетрясения на Камчатке

Американская авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила вылеты на Гавайи в связи с угрозой цунами после землетрясения в Камчатском крае. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

«Мы задерживаем вылеты рейсов Hawaiian Airlines и Alaska Airlines на острова», — сказали в компании. Самолетам, вылетевшим в Гавайи до объявления, предписали вернуться на материк.

Телеканал отмечает, что в настоящее время волны уже обрушиваются на Гавайи.

«Ожидается разрушительное цунами», — предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Гонолулу. В департаменте туризма жителям прибрежных отелей призвали подняться на четвертый этаж и выше.

До этого сообщалось, что волны цунами, вызванные мощным землетрясением у берегов Камчатки, достигли побережья американского штата Калифорния.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров. В МЧС России рассказали, что в результате порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены. По данным ведомства, население было эвакуировано.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. Несколько человек уже пострадали.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.