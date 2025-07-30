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В Росавиации рассказали, как землетрясение на Камчатке повлияло на полеты

Росавиация: землетрясение на Камчатке не повлияло на работу воздушного транспорта
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ИА «Восток России»

Произошедшее на Камчатке землетрясение не повлияло на работу воздушного транспорта в регионе — все запланированные рейсы выполняются в соответствии с расписанием. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В ведомстве уточнили, что главный краевой аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) работает в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура не была повреждена.

По данным Росавиации, после афтершоков специалисты осматривают здания и оборудование. Аэропорт спроектирован и построен с учетом 10-балльной сейсмичности. Повреждена только отделка, включая декоративные потолочные панели.

Камчатское авиационное предприятие и ФКП «Аэропорты Камчатки», подведомственное Росавиации, продолжают работать. В их состав входят 12 аэродромов и посадочных площадок в крае. За день специалисты проверили все объекты инфраструктуры и не обнаружили повреждений.

Уточняется, что оборудование филиала Госкорпорации по ОрВД «Камчатаэронавигация» и местных аэродромов работает в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) 30 июля с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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