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Суд арестовал сына режиссера «Моей прекрасной няни» за участие в РДК

Суд в Москве заочно арестовал идеолога РДК Василия Кирющенко
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Василий Кирющенко/VK

Коптевский суд Москвы заочно заключил под стражу Алексея Кирющенко, идеолога «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) и сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа». Информация об этом появилась на сайте инстанции.

«Удовлетворено, 30.07.2025», — указано в графе о статусе поданного следствием ходатайства об аресте.

В отношении Кирющенко возбуждено уголовное дело по статьям о призывах к терроризму и участии в террористической организации. Мужчина объявлен в розыск, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В октябре 2024 года газета «Известия» выпустила материал про Кирющенко. В статье утверждается, что он является идеологом террористического движения и носит позывной «Кардинал». Впоследствии мужчина подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет в РФ долги по кредитам.

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