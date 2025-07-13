Сын режиссера «Моей прекрасной няни», лидер РДК Кирющенко объявлен в розыск

РИА Новости: одного из лидеров РДК Кирющенко объявили в розыск

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Василий Алексеевич Кирющенко 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — говорится в сообщении.

Его разыскивают по уголовным статьям о призывах к терроризму, а также участию в террористической организации.

В июне 2025 года Кирющенко был внесен в список террористов и экстремистов РФ.

В октябре 2024 года газета «Известия» выпустила материал про Кирющенко. В статье утверждается, что он является идеологом террористического движения и носит позывной «Кардинал». Впоследствии мужчина подтвердил эту информацию.

До этого сообщалось, что руководитель РДК Денис Капустин и участник движения Кирилл Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область.

Ранее крымчанина приговорили к 12 годам за попытку вступить в РДК.