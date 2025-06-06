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Сына режиссера сериала «Слуга народа» внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил идеолога РДК Кирющенко в перечень террористов
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Василий Кирющенко/VK

Василий Кирющенко, сын режиссера сериала «Слуга народа» Алексея Кирющенко, который стал идеологом «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его упоминание появилось на сайте ведомства.

«Кирющенко Василий Алексеевич, 30.04.1995 г. р., г. Москва», — указано в списке.

В октябре 2024 года газета «Известия» выпустила материал про Кирющенко. В статье утверждается, что он является идеологом террористического движения и носит позывной «Кардинал». Впоследствии мужчина подтвердил эту информацию.

Руководитель РДК Денис Капустин и и участник движения Кирилл Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область.

Как установило следствие, Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область. Основателю РДК вменяли совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК.

Ранее крымчанина приговорили к 12 годам за попытку вступить в РДК.

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