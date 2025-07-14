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Объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет в РФ долги по кредитам

Объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет долги в РФ
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Василий Кирющенко/VK

Василий Кирющенко, сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня», имеет в России непогашенную кредитную задолженность. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Сумма долга перед Московским кредитным банком составляет почти 136 тыс. рублей. Три исполнительных производства в отношении Кирющенко прекращены из-за невозможности установить его местонахождение. Он объявлен в розыск. В РФ ему грозит до 20 лет колонии.

13 июля сообщалось, что один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Василий Кирющенко объявлен в розыск. Его разыскивают по уголовным статьям о призывах к терроризму, а также участию в террористической организации. В июне 2025 года Кирющенко был внесен в список террористов и экстремистов РФ.

В октябре 2024 года газета «Известия» выпустила материал про Кирющенко. В статье утверждается, что он является идеологом террористического движения и носит позывной «Кардинал». Впоследствии мужчина подтвердил эту информацию.

Ранее суд в Москве заочно арестовал бизнесмена по обвинению в препятствовании работе журналистов.

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