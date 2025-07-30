Антикоррупционные органы Украины выразили опасения из-за ограничений в работе

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко в интервью британской газете Financial Times (FT) заявил, что даже в случае принятия нового законопроекта украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств им уже не удастся в полной мере возобновить свою работу.

«Наша работа фактически приостановлена», — заявил глава САП.

FT пишет, что Клименко ясно дал понять, что Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), как и САП, был нанесен серьезный удар со стороны властей, который не получится возместить, даже если Верховная рада 31 июля проголосует за законопроект Зеленского.

По словам Клименко, сделанное теперь серьезно ограничат возможности работы САП. Он отметил, что почти все информаторы ведомства прекратили сотрудничество с ними из-за опасений разоблачения.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

Ранее СВР рассказала о тайной встрече для смещения Зеленского.