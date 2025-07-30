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В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу по прохожим

В подмосковном ЖК «Горки Парк» двое мужчин стреляли из пневматики по прохожим
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В подмосковном жилом комплексе «Горки Парк» двое мужчин устроили стрельбу из пневматики по прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, 29 июля в деревне Коробово на улице Авиаторов, 5 неизвестные стреляли из пневматики по окнам, а сегодня — по людям, проходящим мимо их балкона.

Одна из прохожих рассказала журналистам, что стрелки попали в шедшего рядом мальчика. По ее словам, на место приходила группа быстрого реагирования.

21 июля сообщалось, что в Томске 62-летнего мужчину осудили за то, что он в пьяном виде стрелял по подросткам на самокатах из обреза. Следствие установило, что в октябре 2024 года мужчина находился у себя дома в квартире по Железнодорожной улице.

В июне жителя Ставрополья задержали после стрельбы по прохожим и животным. Подозреваемого направили в участок. На кадрах, опубликованных главой Железноводска Евгением Бакулиным, видно, как мужчина ставит на подоконник травматическое оружие и стреляет. Пострадал ли кто-то во время инцидента, неизвестно.

Ранее в Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту.

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