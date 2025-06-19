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В Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту, и это попало на видео

В Бурятии пенсионер стрелял в мотоциклиста, держась за женщину, и попал на видео

В городе Гусиноозерске республики Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Разъяренный мужчина взял пистолет и начал стрелять по мотоциклисту. Его пыталась успокоить какая-то женщина, опускала руку с оружием, но дед не мог угомониться», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Весь Гусиноозерск» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как пенсионер стреляет и держит женщину за руку. Далее на записи видно, как мотоциклист уезжает, а мужчина продолжает стрельбу.

По информации канала, после произошедшего мужчина ушел, при этом громко сообщил, что не ему не нравится, что мотоциклисты ездят.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине. По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине». В машине мужчина пересел на заднее сиденье и начал трогать школьницу, от чего девочка закричала и напугала соседа.

Ранее жесткий кульбит внедорожника в Краснодаре попал на видео.

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