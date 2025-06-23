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На Ставрополье мужчина открыл стрельбу по людям и попал на видео

В Железноводске мужчина стрелял из окна по прохожим и животным

Жителя Ставрополья задержали после стрельбы по прохожим и животным. Об этом сообщает глава Железноводска Евгений Бакулин.

На кадрах, опубликованных чиновником, заметно, как мужчина ставит на подоконник травматическое оружие и стреляет. Пострадал ли кто-то во время инцидента, не уточняется. Информация о том, знал ли он тех, в кого стрелял, не сообщается.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого направили в участок.

«В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Твери следователи обратили внимание на стрельбу во время свадьбы. В социальных сетях появились публикации, на которых участники свадебного картежа нарушали правила дорожного движения и включали громкую музыку.

Дрифт по центру города закончился аварией с участием такси. По словам местных жителей, они слышали стрельбу.

Ранее в Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту.

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