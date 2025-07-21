В Томской области мужчину осудили за стрельбу в подростков на самокатах

СКР: в Томске мужчину осудили на 9 лет за стрельбу в подростков на самокатах

В Томске 62-летнего мужчину осудили за то, что он в пьяном виде стрелял по подросткам на самокатах из обреза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Следствие установило, что в октябре 2024 года мужчина находился у себя дома в квартире по Железнодорожной улице.

«В это время около его дома на улице двое детей катались на самокатах, выполняя различные трюки и, по мнению мужчины, громко шумели. Тогда он ... взял хранившийся в квартире обрез охотничьего ружья и из хулиганских побуждений произвел с балкона один выстрел, направляя при этом оружие в сторону катающихся на самокатах мальчиков», — говорится в сообщении.

В детей он не попал. Правоохранители установили, что мужчина приобрел и хранил незаконно по месту своего проживания дымный и бездымный порох.

Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет с ограничением свободы сроком на 1 год.

До этого жителя Ставрополья задержали после стрельбы по прохожим и животным. Подозреваемого направили в участок.

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