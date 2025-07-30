Беспилотник «утопился» в озере в Брянской области

Baza: рыбаки в Брянской области сняли, как беспилотник падает в озеро

Рыбаки из Брянской области сняли на видео, как беспилотный летательный аппарат падает в озеро и тонет. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«Самоутопление беспилотника — рыбаки из Брянской области сняли видео с уничтожением БПЛА, который вошел в озеро Орлик в Бежицком районе», — говорится в публикации.

Рыбаки, кажется, радовались находке: «Сейчас рыба пойдет».

26 июля этого министерство здравоохранения Республики Ингушетия заявило, что в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный жилой дом пострадали четыре мирных жителя. Министр здравоохранения Ингушетии Зара Албакова была немедленно проинформирована о произошедшем инциденте.

До этого мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на Беловский район Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, инцидент произошел еще 24 июля. Однако пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя несколько дней.

Ранее обломки БПЛА упали на вагон поезда в Краснодарском крае.