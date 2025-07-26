Житель Курской области получил ранения в результате атаки БПЛА

Хинштейн: в Курской области при атаке беспилотника пострадал 52-летний мужчина

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Беловский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, инцидент произошел еще 24 июля. Однако пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя несколько дней.

«У него непроникающее осколочное ранение живота и осколочные ранения правой стопы. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу», — рассказал чиновник.

В конце он пожелал 52-летнему мужчине скорейшего выздоровления.

26 июля исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что украинский БПЛА атаковал автомобиль в Зимовниковском районе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека, их спасти не удалось. Глава региона добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники профильных служб.

Накануне бойцы ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Случевск в Погарском районе Брянской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их доставили в медицинское учреждение.

Ранее обломки БПЛА повредили вагон поезда в Краснодарском крае.