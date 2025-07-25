Обломки БПЛА повредили вагон поезда в Краснодарском крае, пострадали два челвоека

Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Темрюкском и Славянском районах зафиксированы незначительные повреждения частных домов. В Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город поезда, пострадали два человека. Одного из них доставили в районную больницу.

Кондратьев добавил, что вокзал также остался без электроснабжения, оно уже восстановлено.

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошла серия взрывов. Кроме того, не менее семи взрывов прогремело в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области при отражении атаки украинских БПЛА «Лютый». Взрывы слышали жители Таганрога, Шахт, Матвеева Кургана и Новочеркасска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Северной Осетии ввели план «Ковер».