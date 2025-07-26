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В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие

Женщина и трое детей пострадали после падения дрона на частный дом в Ингушетии
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Министерство здравоохранения Республики Ингушетия заявило, что в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный жилой дом пострадали четыре мирных жителя. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

«Из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей», — отметили в ведомстве.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное и удовлетворительное. После проведения осмотра и необходимого обследования все пациенты были переданы под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Министр здравоохранения Ингушетии Зара Албакова была немедленно проинформирована о произошедшем инциденте.

До этого мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на Беловский район Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, инцидент произошел еще 24 июля. Однако пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя несколько дней.

Ранее обломки БПЛА упали на вагон поезда в Краснодарском крае.

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