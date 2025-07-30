ТАСС: жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК

Жители территорий Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева, объединяются с целью противодействия сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от источника в российских силовых структурах.

«Просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что в указанных регионах наблюдается снижение темпов насильственной мобилизации населения. Собеседник агентства связывает данную тенденцию с повышенными рисками нанесения ударов по зданиям ТЦК.

На днях начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин сообщил, что все ТЦК в Полтавской области Украины были рассредоточены и переведены в другие здания на фоне существующей угрозы новых ударов. При этом он отметил, что работа по комплектованию украинских вооруженных сил ведется в штатном режиме.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК вынуждают украинцев за бесценок продавать землю.