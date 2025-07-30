Рейсы в Северо-Курильск отменены из-за угрозы подтопления

Росавиация: рейсы в Северо-Курильск не состоятся в связи с угрозой подтопления

Регулярные рейсы по направлению Северо-Курильск (остров Парамушир) отменены в связи с угрозой подтопления взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Из-за угрозы подтопления ВПП временно отменены рейсы в Северо-Курильск (о. Парамушир)», — говорится в сообщении.

До этого в в Telegram-канале администрации муниципального округа сообщили об отмене тревоги цунами в Северо-Курильском районе.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее в МЧС рассказали о разрушениях в результате землетрясения на Камчатке.