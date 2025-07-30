В Северо-Курильском районе отменена тревога цунами

В Северо-Курильском районе отменили тревогу цунами. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципального округа.

«Внимание! Отбой тревоги по цунами», — говорится в публикации.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.