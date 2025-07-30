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В МЧС рассказали о разрушениях в результате землетрясения на Камчатке

МЧС: значительных разрушений на Камчатке в результате землетрясения нет
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Сергей Лакомов/РИА Новости

Значительных разрушений в результате землетрясения на Камчатке не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, здания в регионе обследовали специалисты МЧС.

«Значительных разрушений не зафиксировано, здания во время сильного землетрясения устояли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате землетрясения пострадало только здание детского сада, находящееся на ремонте. У строения поврежден фасад.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в населенных пунктах Камчатки не зафиксировано значительного повышения уровня воды.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что на Камчатке отменили угрозу цунами.

Специалисты ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендовали в ближайшее время не посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана.

По данным МЧС, ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и цунами на побережье Авачинского залива.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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