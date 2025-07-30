Родственники погибших при атаке БПЛА на Сочи получат по полмиллиона рублей

Мэр Сочи Прошунин: семьям погибших при атаке БПЛА выплатят по 500 тысяч рублей

Семьи погибших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Сочи получат по 500 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Прошунин.

Он рассказал, что пострадавшим также выплатят компенсации. Люди с тяжелыми ранениями получат по 200 тыс. рублей, а с легкими — по 50 тыс. рублей.

«Сотрудники администрации Адлерского района оказывают полное содействие пострадавшим для скорейшего получения финансовой помощи, помогают восстанавливать утраченные документы, реагируют на все просьбы», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, у пострадавших есть возможность подать заявление в благотворительный фонд «Скорей добрей» для получения выплат.

Прошунин рассказал, что поручил подчиненным представить четкий правовой механизм и пошагово сопровождать жителей, которым положены компенсации из федерального бюджета. Речь идет о выплатах, которые должны быть предоставлены в рамках возбужденного Следственным комитетом РФ уголовного дела по статье о теракте.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак украинских дронов за все время. Как сообщили в министерстве обороны РФ, системы противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник. При этом один из них врезался в нефтебазу на федеральной территории «Сириус». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По последним данным, в результате атаки в Сочи пострадали 13 человек. Еще несколько человек погибли.

Ранее в Кремле высказались об атаке украинских БПЛА на Сочи.