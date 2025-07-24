В Кремле прокомментировали атаки беспилотников ВСУ в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украин продолжают наносить удары по объектам гражданской и социальной инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о ночной атаке ВСУ на Сочи.

По его словам, в ответ на это Вооруженные силы РФ принимают меры по организации системы противовоздушной обороны и снижению возможных рисков для населения. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация остается серьезной, и Россия понимает характер исходящей угрозы.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся атаке БПЛА, в результате чего на улице Авиационной в Адлерском районе произошёл пожар. По данным губернатора Краснодарского края, двоих спасти не удалось, в еще 11 человек получили ранения, четверо из них находятся в больнице.

В администрации сообщили, что с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 39 беспилотников, 21 из которых — над акваторией Черного моря. Опасность атаки была объявлена также в районе федеральной территории «Сириус». Mash писал, что туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки на фоне атаки украинских беспилотников на нефтебазу в «Сириусе».

Ранее в аэропорту Сочи задержали 56 рейсов на фоне атаки дронов.