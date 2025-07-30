Камчатские хирурги рассказали, как оперировали пациентку во время землетрясения

Врач Гвоздева: операцию при землетрясении на Камчатке было невозможно остановить

Остановить операцию, которую проводила бригада врачей Камчатского онкодиспансера во время мощного землетрясения, было невозможно. Об этом «Звезде» заявила заведующая 2-м хирургическим отделением больницы Яна Гвоздева.

По ее словам, толчки длились минут пять-шесть, и все это время трясло беспрестанно. Гвоздева призналась, что было страшно, однако бросить пациентку и покинуть операционную врачи даже не думали.

«Мы думали о том, как бы операционный стол не упал и пациентка не выскочила бы из наших рук», — поделилась врач.

В интервью 360.ru Яна Гвоздева также рассказала, что когда началось землетрясение, операция была на финальной стадии. Медики успели зашить открытую рану. Пациентка сейчас находится в реанимации в стабильном состоянии, уточнила она.

В беседе с журналистами заведующая скромно призналась, что любой врач на их месте поступил бы так же.

30 июля врачи онкодиспансера продолжили операцию, несмотря на сильные подземные толчки. В минздраве региона сообщили, что медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что онкологов, которые продолжили операцию, несмотря на землетрясение, представят к государственным наградам.

Ранее житель Камчатки рассказал о землетрясении.