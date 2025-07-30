На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Камчатские хирурги рассказали, как оперировали пациентку во время землетрясения

Врач Гвоздева: операцию при землетрясении на Камчатке было невозможно остановить
true
true
true

Остановить операцию, которую проводила бригада врачей Камчатского онкодиспансера во время мощного землетрясения, было невозможно. Об этом «Звезде» заявила заведующая 2-м хирургическим отделением больницы Яна Гвоздева.

По ее словам, толчки длились минут пять-шесть, и все это время трясло беспрестанно. Гвоздева призналась, что было страшно, однако бросить пациентку и покинуть операционную врачи даже не думали.

«Мы думали о том, как бы операционный стол не упал и пациентка не выскочила бы из наших рук», — поделилась врач.

В интервью 360.ru Яна Гвоздева также рассказала, что когда началось землетрясение, операция была на финальной стадии. Медики успели зашить открытую рану. Пациентка сейчас находится в реанимации в стабильном состоянии, уточнила она.

В беседе с журналистами заведующая скромно призналась, что любой врач на их месте поступил бы так же.

30 июля врачи онкодиспансера продолжили операцию, несмотря на сильные подземные толчки. В минздраве региона сообщили, что медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что онкологов, которые продолжили операцию, несмотря на землетрясение, представят к государственным наградам.

Ранее житель Камчатки рассказал о землетрясении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами