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Врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам

На Камчатке наградят онкологов, проводивших операцию во время землетрясения
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Онкологов, которые продолжили операцию, несмотря на землетрясение, представят к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Во время сильнейших толчков [врачи] не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм», — отметил глава региона.

Он поблагодарил медиков за преданность делу и мужество.

О том, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время сильных подземных толчков, сообщили в минздраве региона 30 июля. В ведомстве отметили, что, несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо, уточнили в министерстве.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров. В МЧС России рассказали, что в результате порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены. По данным ведомства, население было эвакуировано.

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.

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