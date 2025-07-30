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Барановская попала в эпицентр землетрясения на Камчатке вместе с детьми: » Вокруг — грохот»

Телеведущая Барановская заявила, что попала в эпицентр землетрясения на Камчатке
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Владимир Астапкович/РИА Новости/baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Юлия Барановская сообщила в Telegram, что оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке вместе с детьми.

Барановская уточнила, что природный катаклизм застиг семью в море, когда они направлялись в порт на катамаране. По словам знаменитости, капитан судна оказался опытным — и неделей ранее мужчина уже попадал в подобную ситуацию. Однако капитан также рассказывал ей, что «в этот раз трясло сильнее».

«Сначала мы подумали, что-то намоталось на винт: судно странно завибрировало, но капитан сразу понял, в чем дело. <...> Падающие со скал камни и пыль были видны даже сквозь сильный туман, вокруг — грохот, а мы — без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле. Огромными стаями, низко над водой летели птицы…» — вспомнила пережитое Барановская.

Телеведущая назвала «не из приятных» ощущение, которое ей пришлось перенести вместе с детьми: 17-летней дочерью Яной, 12-летним сыном Арсением и 19-летним Артемом. Она заявила, что в воде все ощущалось иначе: словно погружение в неизвестность под звуки катаклизма и понимание того, что происходит страшное.

30 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Северо-Курильска выпустили сообщение для жителей после цунами.

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