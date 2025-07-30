На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За 10 лет на Украине обвинили в коррупции 71 депутата Рады

В САП Украины заявили, что с 2016 года в коррупции обвинили 71 депутата
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

С 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предъявили обвинения в коррупционных преступлениях 71 действующему и бывшему депутату Верховной рады. Об этом сообщили в пресс-службе САП, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, только с 2022 по 2025 год подозрения были предъявлены 42 парламентариям, из которых 31 являются депутатами действующего, девятого созыва. Среди наиболее распространённых преступлений названы присвоение и растрата имущества, получение взяток, злоупотребление властью, незаконное обогащение и недостоверное декларирование доходов.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров с мародерами. По результатам соцопроса центра SOCIS и проекта «Барометр общественных настроений», 48,5% украинцев считают высокий уровень коррупции основной проблемой страны, а 65% назвали коррупцию и хищения бюджета главной ошибкой властей.

Несмотря на это, 22 июля Рада поддержала инициативу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского об отмене независимости САП и НАБУ. Однако после начала протестов Зеленский пообещал срочно внести противоположный законопроект, который якобы усилит независимость антикоррупционных органов. Рассмотрение новой инициативы ожидается 31 июля.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами