В САП Украины заявили, что с 2016 года в коррупции обвинили 71 депутата

С 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предъявили обвинения в коррупционных преступлениях 71 действующему и бывшему депутату Верховной рады. Об этом сообщили в пресс-службе САП, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, только с 2022 по 2025 год подозрения были предъявлены 42 парламентариям, из которых 31 являются депутатами действующего, девятого созыва. Среди наиболее распространённых преступлений названы присвоение и растрата имущества, получение взяток, злоупотребление властью, незаконное обогащение и недостоверное декларирование доходов.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров с мародерами. По результатам соцопроса центра SOCIS и проекта «Барометр общественных настроений», 48,5% украинцев считают высокий уровень коррупции основной проблемой страны, а 65% назвали коррупцию и хищения бюджета главной ошибкой властей.

Несмотря на это, 22 июля Рада поддержала инициативу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского об отмене независимости САП и НАБУ. Однако после начала протестов Зеленский пообещал срочно внести противоположный законопроект, который якобы усилит независимость антикоррупционных органов. Рассмотрение новой инициативы ожидается 31 июля.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».