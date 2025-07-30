Власти Северо-Курильска выпустили сообщение для жителей после цунами

В Северо-Курильске учреждения образования, культуры и спорта закроют 31 июля

Образовательные, культурные и спортивные учреждения не будут работать в Северо-Курильске 31 июля из-за прошедших волн цунами. Об этом сообщили местные власти в Telegram-канале.

«Уважаемые жители Северо-Курилька! Завтра муниципальные учреждения образования, культуры и спорта <...> работать не будут», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что учреждения заработают после обследования зданий комиссией по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Цунами высотой до 4 метров возникли после мощного землетрясения у берегов Камчатки 30 июля. По данным МЧС России, частично оказались затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Как сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН, высота цунами вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах, могла достигать 10-15 метров. По словам очевидцев, в ряде пунктов на Камчатке и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн превысила шесть метров.

Ранее сообщалось, что цунами после землетрясения на Камчатке дошло до Калифорнии.