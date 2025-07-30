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На Курской АЭС рассказали о работе станции после атаки БПЛА на регион

Пресс-служба Курской АЭС сообщила, что станция работает в штатном режиме
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Илья Питалев/РИА Новости

Курская атомная электростанция (АЭС) в городе Курчатове работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в Telegram-канале.

«В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблок №4 выведен в планово-предупредительный ремонт. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации «без генерации» в связи с истечением установленного срока работы», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время радиационный фон на АЭС и прилегающих территориях находится в пределах нормы.

В ночь на 30 июля Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в пригороде Курчатова произошли не менее двух взрывов. По информации журналистов, здесь сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 21:50 до 00:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами страны. Два дрона ликвидировали в Курской области, три — в Тульской области.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил защиту АЭС в Курчатове.

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