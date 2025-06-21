Хинштейн оценил защиту Курской АЭС в Курчатове

Курская атомная электростанция (АЭС) в Курчатове надежно защищена. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с ТАСС.

«Курчатовская АЭС защищена надежно, в этом у меня лично, как у руководителя региона, нет сомнений», — отметил он.

Хинштейн подчеркнул, что знает о мерах безопасности, которые принимаются Вооруженными силами России и Росгвардией.

1 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что неподалеку от Курской атомной электростанции были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже стало известно, что Курская АЭС после информации о попытке атаки украинской армии работает в штатном режиме. Отмечалось, что радиационный фон на станции и вокруг нее находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблоки №1 и №2 работают в режиме «без генерации», энергоблок №4 работает на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №3 находится на плановом ремонте, подчеркивали в Курской АЭС.

Ранее СК зафиксировал попытку ядерного терроризма на Курской АЭС со стороны ВСУ.