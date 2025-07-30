На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оставили под стражей

Суд оставил под арестом сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
true
true
true
close
Суды Свердловской области

Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения, избранную сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалу Шихлински по делу о насилии над представителем власти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Шыхлински и его адвокат обжаловали постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 16 июля 2025 года арестовал мужчину на два месяца.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шихлински останется под стражей до 14 сентября 2025 года», — говорится в заявлении.

Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ против Мутлавы Шыхлински послужил инцидент, произошедший на парковке у торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге в начале июня текущего года. Тогда сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали главу местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински по делу о расправах над людьми в 2001–2011 годах. Позже мужчину отпустили в качестве свидетеля.

Следователи считают, что Мутлава Шыхлински, который во время задержания его отца находился за рулем автомобиля Mercedes, попытался скрыться от представителей ФСБ РФ и ударил одного из них дверью своей машины. На судебном заседании сын главы азербайджанской диаспоры заявил, что случайно задел силовика, так как не заметил его в ходе оперативных мероприятий. Тем не менее инстанция избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее журналисты узнали, что главу азербайджанской диаспоры Московской области планируют депортировать из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами