Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оставили под стражей

Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения, избранную сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалу Шихлински по делу о насилии над представителем власти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Шыхлински и его адвокат обжаловали постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 16 июля 2025 года арестовал мужчину на два месяца.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шихлински останется под стражей до 14 сентября 2025 года», — говорится в заявлении.

Поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ против Мутлавы Шыхлински послужил инцидент, произошедший на парковке у торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге в начале июня текущего года. Тогда сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали главу местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински по делу о расправах над людьми в 2001–2011 годах. Позже мужчину отпустили в качестве свидетеля.

Следователи считают, что Мутлава Шыхлински, который во время задержания его отца находился за рулем автомобиля Mercedes, попытался скрыться от представителей ФСБ РФ и ударил одного из них дверью своей машины. На судебном заседании сын главы азербайджанской диаспоры заявил, что случайно задел силовика, так как не заметил его в ходе оперативных мероприятий. Тем не менее инстанция избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее журналисты узнали, что главу азербайджанской диаспоры Московской области планируют депортировать из России.