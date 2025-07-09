Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

По информации источников, Ибрагимов вылетает в Баку из московского Шереметьево ближайшим рейсом.

4 июля Ибрагимова задержали за нарушение правил пребывания в стране и лишили гражданства. Сообщалось, что его должны были депортировать из страны в ближайшее время.

3 июля директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее Примаков уличил русскую общину Азербайджана в нелюбви к Родине.