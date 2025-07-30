Губернатор Сахалинской области рассказал о динамике землетрясения

Губернатор Лимаренко: главное землетрясение на Сахалине уже произошло

Главное землетрясение уже произошло, динамика идет на спад. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, подземные толчки, которые продолжают фиксироваться после землетрясения у Камчатки, начали затухать.

Как сообщили в МЧС России, волны цунами частично затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону.

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Ранее стало известно о работе операторов связи на Камчатке после землетрясения.