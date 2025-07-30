Стало известно о работе операторов связи на Камчатке после землетрясения

Сети и инфраструктура сотовых операторов на Камчатке после землетрясения работают штатно, нарушений нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах операторов связи.

В «Мегафоне» рассказали, что никаких нарушений в работе сети не зафиксировали, все системы работают штатно. Жалоб со стороны клиентов на работу сети не поступало.

«Мы осуществляем постоянный мониторинг общей ситуации в регионе. Сформированы мобильные бригады инженеров с необходимым оборудованием, которые будут направлены на места в случае необходимости», — сказали в пресс-службе оператора.

В «Билайне» отметили, что сеть оператора на Камчатке после сейсмического события функционирует стабильно и без перебоев. Там подчеркнули, что внимательно наблюдают за состоянием инфраструктуры региона и готовы принять меры для поддержания обслуживания клиентов. В Т2 сообщили, что техническая инфраструктура не пострадала, рост обращений на линии поддержки не фиксируется.

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.