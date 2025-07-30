Очевидица о землетрясении на Камчатке: «У меня такого в жизни никогда не было»

Продавщица продуктового магазина, которая стала очевидицей сильнейшего землетрясения на Камчатке, поделилась, что в этот момент в здании все дрожало, стены издавали гул. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Резко начало трясти. Выбежала из подсобки и закричала покупателям: «Выходим, трясет!». У меня такого в жизни никогда не было», — поделилась она.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в своем Telegram-канале, что это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Он добавил, что после сейсмособытия ожидаются афтершоки.

Ранее сообщалось, что на Курилах эвакуировали почти 600 детей из-за угрозы цунами.