На Курилах эвакуировали почти 600 детей из-за угрозы цунами

РИА Новости: после землетрясения на Камчатке с Курил вывезли около 600 детей

Около 600 детей были эвакуированы в безопасные районы из Северо-Курильска после землетрясения у берегов Камчатки, вызвавшего угрозу цунами. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Всего с Курильских островов после сейсмособытия вывезли около 2,7 тыс. человек.

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7 — оно стало самым сильным с 1952 года. На Камчатке были зафиксированы десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада, резко выросло число вызовов скорой помощи.

На Сахалине были подтоплены порт Северо-Курильска и одно из рыбопромышленных предприятий. Цунами высотой до 30 см достигло побережья Японии. В Геофизической службе РАН сообщили, что на Камчатке зарегистрировано более 50 сейсмических событий. Власти России и Японии призвали жителей временно покинуть прибрежные районы.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.