Суд на Украине оставил митрополита Арсения под стражей

Суд в Днепропетровске оставил наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под стражей до конца июля, отказав в апелляции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Святогорской лавры.

Заседание суда по апелляции священника состоялось в среду, 4 июня.

«Адвокаты просили судей изменить меру пресечения на не связанную с заключением, указывая на необоснованность выдвинутого владыке Арсению обвинения», — говорится в сообщении.

Защита настаивала на освобождении владыки, ссылаясь на его позицию и весомый вклад в духовную и общественную жизнь, а также на состояние здоровья. По итогам заседания Днепропетровский суд оставил решение Славянского районного суда в силе — митрополит останется в СИЗО до конца июля.

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что иерарху канонической УПЦ митрополиту Арсению грозит до восьми лет лишения свободы. Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины. По данным СПЖ, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм.

Ранее сотрудники ТЦК на Украине задержали наместника монастыря УПЦ.