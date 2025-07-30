Губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе

В настоящее время наблюдаются затухающие толчки, динамика землетрясения идет на спад на Сахалине. Об этом в эфире «Россия 24» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Это признак того, что идёт на спад динамика землетрясения. У нас оптимистический взгляд на то, что будет происходить в ближайшем будущем», — сказал чиновник.

До этого Лимаренко рассказал, что третья волна цунами, из обрушившихся на Курилы, была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ране подтопленный Северо-Курильск показали с высоты птичьего полета.