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Стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке

РИА: эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в акватории Тихого океана
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Эпицентр мощного землетрясения на Камчатке находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. На Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2,7 тыс. человек, в регионе был объявлен режим ЧС. Пострадали несколько человек, о жертвах в результате землетрясения и цунами не сообщается.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов позднее рассказал, что землетрясение, произошедшее утром 30 июля, стало сильнейшим за весь период инструментального наблюдения.

После землетрясения на Камчатке три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова), последняя самая мощная — в порту сорвало со своих мест суда, их вынесло в пролив. В целях безопасности из порта эвакуировали почти 300 человек. Волна цунами также достигла побережья японских префектур Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки, Сидзуока, а также соседней с Токио префектуры Канагава.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее жительница Камчатки рассказала, что люди боятся заходить домой после землетрясения.

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