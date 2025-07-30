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На Сахалине сохраняется угроза цунами

РИА Новости: угроза цунами сохраняется на островах Парамушир и Шумшу
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Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

Угроза цунами сохраняется на островах Парамушир и Шумшу в Сахалинской области. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

«На островах Парамушир и Шумшу сохраняется угроза цунами. По состоянию на 16.00 колебания воды в Северо-Курильске продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезных пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказывал, что третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

По его словам, к моменту прихода волны люди уже успели эвакуироваться. 2400 человек поднялись на возвышенности и до сих пор находятся там, ожидая сигнала о том, что цунами больше не будет.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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