Врач объяснил, как жара влияет на качество сна ночью

Жара ночью может негативно повлиять на качество сна, потому что высокая температура в спальне будет мешать телу нормально отдыхать и восстанавливаться. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.

По его словам, это особенно вредно для мозга, который вместо ночной «перезагрузки» вынужден бороться с перегревом.

«Если в спальне слишком высокая температура, у нас активизируются механизмы терморегуляции. Человек усиленно потеет, испаряя влагу. С одной стороны, на такое охлаждение организм мобилизует дополнительные ресурсы. «Отвлекаясь» на это, мозг уделяет меньше внимания другим процессам», — объяснил Бузунов.

Из-за этого человек сталкивается с частыми пробуждениями, плохим восстановлением и чувствует себя разбитым и уставшим утром. Врач отметил, что жара также может привести к тепловому стрессу и усилить тревожность, что также мешает заснуть.

Для улучшения качества сна он порекомендовал отказаться от тяжелой пищи и кофеина перед сном, использовать кондиционер или охлаждающее постельное белье.

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что кофе со льдом не стоит пить в жаркую погоду, потому что это может ухудшить самочувствие и спровоцировать проблемы с дыхательными путями. По ее словам, из-за перепада температур у некоторых людей могут возникнуть заболевания дыхательных путей, в том числе ларингит, фарингит.

Ранее жителей нескольких регионов России предупредили о 40-градусной жаре.