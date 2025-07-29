Жителей нескольких регионов России предупредили о 40-градусной жаре

Синоптики из Гидрометцентра России прогнозируют сохранение жаркой погоды до начала августа в Республике Крым, Мурманской и Ленинградской областях, а также в ряде других регионов Российской Федерации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ожидается, что в Крыму аномально жаркая погода установится в среду, 30 июля. В Республике Адыгея и Ставропольском крае также прогнозируется сильная жара, с повышением температуры воздуха днем до плюс 40 градусов. В центральных и южных районах Мурманской области в среду и четверг, 30 и 31 июля, ожидается повышение температуры до плюс 33°C. В Республике Тыва в эти дни температура будет подниматься до плюс 35°C. В южной половине Ростовской области в течение указанных дней воздух будет прогреваться до плюс 41°C, в Республике Калмыкия — до плюс 42°C, в северо-восточных и центральных районах Кабардино-Балкарской Республики, а также в степных районах Республики Северная Осетия-Алания — до плюс 38°C.

В Ленинградской и Архангельской областях также ожидается аномально жаркая погода в период с 30 по 31 июля. В Москве в эти дни температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса. В городе Сочи прогнозируется плюс 38°C. Жителям Алтайского края и Новосибирской области также следует ожидать аномальной жары.

По прогнозу Татьяны Поздняковой, главного специалиста и синоптика «Метеоновостей», жители столичного региона будут ощущать жару вплоть до завершения рабочей недели. В выходные же ожидается изменение погодных условий: температура воздуха несколько понизится, и вернутся дожди. Эти изменения наиболее заметно отразятся на Подмосковье, тогда как в самой Москве столбик термометра не опустится ниже отметки в плюс 25°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.