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Врач рассказала, почему не стоит пить кофе со льдом в жару

Врач Русакова: кофе со льдом не стоит пить в жару
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Shutterstock/Dulin

Кофе со льдом не стоит пить в жаркую погоду, потому что это может ухудшить самочувствие и спровоцировать проблемы с дыхательными путями. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, из-за перепада температур у некоторых людей могут возникнуть заболевания дыхательных путей, в том числе ларингит, фарингит. Врач отметила, что такие напитки могут охладить в жару, однако, она напомнила, что кофеин влияет на водный баланс и сердечно-сосудистую систему.

«Кофе обладает мочегонным действием, и у некоторых людей может обезвоживать. К тому же может влиять на артериальное давление, пульс у людей, чувствительных к кофеину», — отметила Русакова.

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что растворимый кофе проходит дополнительную обработку, которая включает в себя измельчение, заваривание, экстрагирование и высушивание экстракта. В результате получается напиток, влияние которого на пищеварение человека имеет как плюсы, так и минусы.

Ранее врач назвал привычки, которые помогают избавиться от изжоги.

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