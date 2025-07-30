Фигурант дела о нападении на «Крокус» скрывался в России от розыска

Фигурант дела «Крокуса» Солиев скрывался в России от розыска в Таджикистане

Один из фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» скрывался в России после совершения тяжкого преступления на территории Таджикистана. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает РИА Новости.

Как выяснило следствие, Умеджон Солиев в марте 2023 года совершил в Таджикистане разбойное нападение. Таджикские правоохранительные органы объявили его в розыск, после чего Солиев уехал в Россию. Он рассчитывал получить российское гражданство, однако впоследствии увлекся радикальными религиозными взглядами и решил вступить в ряды террористической организации.

28 июля сообщалось, что члены террористической группировки, включая и тех, кто совершили нападение на «Крокус Сити Холл», проходили обучение на территории Турции, во время которого они получили навыки обращения с огнестрельным оружием.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что соучастники теракта в «Крокусе» планировали устроить взрыв в Дагестане.