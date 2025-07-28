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Соучастники теракта в «Крокусе» планировали устроить взрыв в Дагестане

ТАСС: соучастники нападения на «Крокус» хотели совершить взрыв в Каспийске
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске планировали совершить взрыв в развлекательном центре в дагестанском городе Каспийске. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

По данным следствия, в феврале-марте прошлого года организаторы террористической организации приняли решение совершить взрыв в находящемся в Каспийске развлекательном центре «Москва». Для совершения этого террористического акта Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов изготовили самодельное взрывное устройство. Однако намерение террористов не было доведено до конца, так как их арестовали сотрудники правоохранительных органов.

Из материалов дела следует, что Солиев, Гадоев и Исмоилов привезли из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» и передали его одному из них.

28 июля сообщалось, что напавшие на «Крокус» террористы обучались в Турции.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» получили средства на побег.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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