Соучастники теракта в «Крокусе» планировали устроить взрыв в Дагестане

Соучастники исполнителей террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске планировали совершить взрыв в развлекательном центре в дагестанском городе Каспийске. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

По данным следствия, в феврале-марте прошлого года организаторы террористической организации приняли решение совершить взрыв в находящемся в Каспийске развлекательном центре «Москва». Для совершения этого террористического акта Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов изготовили самодельное взрывное устройство. Однако намерение террористов не было доведено до конца, так как их арестовали сотрудники правоохранительных органов.

Из материалов дела следует, что Солиев, Гадоев и Исмоилов привезли из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» и передали его одному из них.

28 июля сообщалось, что напавшие на «Крокус» террористы обучались в Турции.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» получили средства на побег.