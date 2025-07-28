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Стало известно, что напавшие на «Крокус» террористы обучались в Турции

ТАСС: участники теракта в «Крокусе» проходили обучение в Турции
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Члены террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (организация запрещена в России), включая и тех, кто совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, проходили обучение на территории Турции. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

Координацию между членами террористической организации и ее руководителями на территории Турции осуществлял старший брат участника нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова. Он также организовывал встречи террористов в Пакистане и Афганистане.

Исполнители теракта в «Крокусе» Шамсидин Фаридуни, Саидокрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов проходили обучение в Турции с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года, во время которого они получили навыки обращения с огнестрельным оружием.

28 июля сообщалось, что один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку.

Ранее адвокат одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» ушел добровольцем на СВО.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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