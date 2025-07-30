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Стало известно количество россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц

Число россиян с зарплатой от миллиона рублей выросло вдвое за два года
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Depositphotos

Количество россиян с ежемесячной заработной платой в размере от одного миллиона рублей в 2025 году превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Согласно результатам исследования, количество россиян с заработной платой от 1 миллиона рублей по состоянию на апрель текущего года достигло 45 428 человек, что почти в два раза превышает показатель двухлетней давности, когда число таких работников в стране составляло 24 400 человек.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что заработную плату в диапазоне от одного до двух миллионов рублей получали 34 399 человек, от двух до трех миллионов рублей — 5728 человек, а свыше трех миллионов рублей — 5301 работник.

Наибольшее количество россиян с заработной платой от одного миллиона рублей заняты в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек), торговле (6,7 тысячи человек), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи человек), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек). Два года назад наибольшая концентрация таких сотрудников наблюдалась в сфере торговли, обрабатывающей промышленности и финансах.

Доля россиян с заработной платой, превышающей один миллион рублей, в текущем году составила 0,16% от общей численности работников, в то время как в 2023 году данный показатель составлял 0,08%.

Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, за исключением предприятий малого бизнеса. Общая численность работников, охваченных исследованием, составила 28,4 миллиона человек.

До этого кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в первой половине августа российские работники получат более высокую зарплату, чем во второй.

Ранее россиянам пообещали резкий рост реальных зарплат.

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