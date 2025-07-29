Россиянам пообещали повышенные выплаты в первой половине августа

Балынин: зарплата россиян в первой половине августа будет больше, чем во второй

Зарплата россиян в первой половине августа будет больше, чем во второй, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в августе 2025 года для работающих по 5-дневной рабочей неделе будет 21 рабочий день. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц.

«Также определено, что конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В первой половине августа — 11 рабочих дней, а во второй половине месяца — 10 рабочих дней. Август станет первым и единственным месяцем в 2025 году, когда именно на первую половину месяца будет приходиться большее число рабочих дней, чем на вторую. Учитывая тот факт, что в августе число рабочих дней в первой половине месяца будет больше, чем во второй, то и размер выплаченного оклада за первую половину будет немного больше, чем за вторую половину августа. Это связано с тем, что его выплата производится пропорционально отработанному времени», — отметил Балынин.

Он привел пример. Допустим, если у работника оклад составляет 64 тыс. рублей, то в таком случае за первую половину августа ему будет выплачено 29 165,81 рубля за вычетом налога на доходы физлиц, а за вторую — 26 514,19 рубля. В июле распределение выплат для такого работника было следующим: за первую половину — 26 629,70 рубля за вычетом НДФЛ, а за вторую половину — 29 050,30 рубля.

Экономист добавил, что до этого в 2025 году одинаковое число рабочих дней у россиян фиксировалось в феврале (по 10 рабочих дней в каждую из половин месяца) и апреле (по 11 рабочих дней в каждую из половин месяца). В сентябре число рабочих дней также будет одинаковым: по 11 рабочих дней в каждую из половин месяца. Аналогично будет и в декабре 2025 года.

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