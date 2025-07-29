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В поселке Хабаровского края вторую ночь подряд горят деревянные дома

Amur Mash: в Майском в Хабаровском крае вторую ночь подряд горят дома из бруса
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Pixabay

Деревянные дома в поселке Майском в Хабаровском крае горят вторую ночь подряд. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, пожары происходят именно в двухэтажных зданиях из бруса. Местные жители уверены, что кто-то целенаправленно поджигает строения.

«Виновных пока никто не видел», — говорится в материале.

28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

За два дня до этого в селе Горный Щит в Свердловской области загорелся жилой дом на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет-1». В результате пострадали семь человек. Четверых из них — женщину, 17-летнего юношу и двоих детей в возрасте трех месяцев и шести лет — спасти не удалось. Еще одной женщине потребовалась госпитализация, двоим детям в возрасте шести и 16 лет назначили амбулаторное лечение.

Ранее пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы.

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